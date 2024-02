Jannik Sinner, Bertolucci: "Scappa al più presto dall'Italia"

Roberto Tortora 02 febbraio 2024 a

a

a

Ne ha commentato le gesta in campo, si è esaltato per la storica vittoria agli Australian Open e ora, con fare paterno, gli dispensa consigli e premure. Stiamo parlando di Paolo Bertolucci, ex-tennista, vincitore della Coppa Davis ‘76 e oggi commentatore televisivo di Sky Sport.

Direttamente dalla piattaforma X, dove spesso battibecca con l’amico Adriano Panatta, rivolge un appello al tennista altoatesino: “Scappa Jannik Sinner! Scappa al più presto da questo folle circo italico”. Un utente, sorpreso da questo post, fa una domanda legittima: “La popolarità di Sinner è ai massimi livelli: tutti lo amano, perché dovrebbe scappare?”. Bertolucci replica sintetico: “Per allenarsi e concentrarsi sui prossimi difficili impegni”.

"Si è chinato a prendere la monetina, una cosa enorme": Sinner, il dettaglio sconvolge Bertolucci | Guarda

Un altro follower segue il consiglio di Bertolucci e lo sostiene scrivendo: “Anche perché scommetto che alla prima sconfitta partirebbe la macchina del fango; Sinner verrà accusato di non essere più lo stesso, di non fare più sacrifici e si metterà in dubbio il suo reale valore. Italia paese allo sbando totale ahimé”.

"Dove migliorare, qual è la differenza con Alcaraz": Bertolucci scrive il futuro di Sinner

Da dove nasce questa agitazione? Probabilmente Paolo Bertolucci fa richiamo al circo mediatico e alle due polemiche che si sono subito innescate nel momento in cui Sinner ha messo a terra il punto vincente alla Rod Laver Arena: la prima, quella riguardante la sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo, su invito di Amadeus. Con tanto di rifiuto da parte di Sinner, concentrato com’è nel raggiungere i suoi prossimi obiettivi e impegnato tra allenamenti e tornei: “Conoscendomi, non penso che andrei… devo giocare a tennis io”.

"Mi spiace, ho il padel": Jannik Sinner, il "vero motivo" del no a Sanermo

La seconda polemica, invece, è stata esibita dal giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, che ha rimproverato a Sinner di non avere la residenza in Italia e di vivere, invece, a Montecarlo, con il conseguente vantaggio fiscale che ne comporta. Insomma, ha rimproverato a Jannik di non pagare le tasse in Italia. E giù, quindi, il polverone di moralisti inevitabile. Quindi, a conti fatti, forse il consiglio di Paolo Bertolucci non è poi così fuori tema. L’importante, ora, è che Sinner si isoli di nuovo, si alleni e torni presto in campo, lì dove ci piace di più da poter ammirare.