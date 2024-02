Jannik Sinner, Andy Roddick: "Per me non ha alcun senso"

06 febbraio 2024 a

a

a

È un Andy Roddick show quello dell’ex tennista al podcast Served with Andy Roddick, dove il 41enne statunitense si è lasciato andare ad alcuni commenti al limite così come ha sempre fatto durante la carriera. Prima ha parlato di Carlos Alcaraz, sottolineando il fatto che il suo servizio “lascia a desiderare” e che è la sola cosa che nel corso del tempo non è stato in grado di migliorare. Quindi un passaggio al volo su Daniil Medvedev, che a suo avviso è fortemente sottovalutato e che tanto ancora deve e può dimostrare.

Roddick: “Sinner lancia missili lungo la linea dal nulla”

Non da meno, però, è il commento che Roddick ha riservato a Jannik Sinner, che a 22 anni incanta il mondo e a Melbourne si è preso il primo Slam della carriera agli Australian Open: “Vedo questo nuovo prototipo di tennisti professionisti, super snelli, super atletici, super in forma – ha commentato l’americano –. Giocano tutti bene su entrambi i lati. Possono colpire lungo, possono colpire in diagonale. Sinner colpisce in modo aperto, come se fosse una sorta di difesa, ma poi manda dei missili lungo la linea dal nulla“.

"Perché ha perso contro Sinner". Djokovic? Il coach ribalta tutto

Roddick: “Djokovic non più imbattibile, preoccupato per lui”

E ancora: “Mi sembra di prendere delle pillole per la pazzia — ha aggiunto, riferendosi scherzosamente allo stile di gioco dell’altoatesino —. Quando lo guardo, non ha alcun senso per me”. Roddick si è infine detto preoccupato per Novak Djokovic: “Ha fatto fatica agli Australian Open e sinceramente sono un po’ preoccupato dal confronto con la nuova generazione — le sue parole —. Sinner ha dimostrato di prevalere più volte negli ultimi scontri diretti e questo potrebbe avere delle ripercussioni su Djokovic, perché è consapevole di non essere più imbattibile”. Insomma, era solo questione di tempo.