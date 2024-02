Jannik Sinner, lo schiaffo dell'agente alla Rai: "Ha fatto benissimo"

08 febbraio 2024 a

a

a

Dalla scorsa settimana lo si sa con certezza: Jannik Sinner non presenzierà all’attuale Festival di Sanremo 2024 per dedicarsi agli impegni sportivi, in particolare al prossimo Atp 500 di Rotterdam in arrivo dal 12 al 18 febbraio. Dopo l’Olanda, torneo sul cemento indoor, Jannik si concentrerà sugli appuntamenti dei due prestigiosi Master 1000 americani in programma a marzo, che si giocheranno a Indian Wells e a Miami. La scelta di dire no ad Amadeus da parte del 22enne tennista di Sesto è arrivata “di sua spontanea volontà”, come ha sostenuto Fabio Della Vida, celebre manager sportivo e talent scout di caratura internazionale che lavora per la StarWing, ovvero l'agenzia di management che cura gli interessi di Jannik Sinner.

Della Vida: “Sanremo non piacere, Sinner ha fatto bene a non andare”

Proprio Della Vida, Global Head of Recruitment and Development della società, ha spiegato a Fanpage come la decisione su Sanremo sia stata presa in totale libertà da Jannik: "Sanremo? Nessuna ingerenza dell’agenzia, l’ha deciso lui e ha fatto benissimo secondo me”, il suo commento iniziale. E secondo il manager la scelta è giusta: "Sanremo genera sentimenti contrastanti, a me non piace, anche se lo vedevo da piccolo ed era divertente con sole tre serate — le parole di Della Vida —. Oggi c’è di tutto, e a me non piace. Andare in questo ‘casino'… ha fatto bene Jannik perché lui si deve allenare: più vinci e più ti vogliono tutti battere, il lavoro suo è quello come quello di Amadeus è altro”.

Della Vida: “Jannik ascolta tutti, ma decide lui”

Il global head ha poi chiuso sottolineando la umiltà di Jannik nell’ascoltare tutti con grande umiltà: "Su Sanremo ribadisco che l’agenzia non c’entra, se lui chiede consigli ci consultiamo — ha concluso —. Lui è uno che le decisioni le prende in prima persona, ed è importantissimo. Ascolta tutti, ma decide lui", conclude Della Vida.