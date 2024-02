Sanremo, "Jannik Sinner sempre più pentito": un video umiliante

08 febbraio 2024 a

a

a

Jannik Sinner sempre più pentito di non essere andato a Sanremo? Secondo Selvaggia Lucarelli no, anche se sul suo post Instagram ha ironicamente scritto di “sì”. L’opinionista ed ex giornalista (si è tolta dall’Ordine lo scorso anno) non ha mancato di dire la sua anche sul Festival ligure, come già continuamente fa per diversi altri temi.

Tema del suo commento il balletto “del Qua Qua” di fronte al Teatro dell’Ariston da parte di Fiorello, Amadeus e John Travolta, che alla Lucarelli non ha sicuramente convinto. L’attore americano ha ricevuto i complimenti di Giorgia: “Italy loves you" gli dice la cantante romana (“L’Italia ti ama”), dopo aver fatto il suo ingresso all’Ariston introdotto dalla musica di Nino Rota per la colonna sonora di La Strada di Federico Fellini.

"Perché ti ringrazio". Amadeus-Brignone, bordata su Sinner? Sanremo, quello che pochi hanno notato

Sinner, niente Sanremo: le prossime tappe sportive

"Sei in splendida forma nonostante il quinto Sanremo. Anche in America lo sanno — ha poi detto Travolta ad Amadeus — So che ci sono le primarie per la scelta del suo sostituto". Amadeus ha poi coronato il sogno di ballare con l’attore, prima su Saturday Night Fever, poi passando a Grease e infine a Pulp Fiction, dove Amadeus si è anche tolto le scarpe.

https://www.instagram.com/reel/C3ECp7RIEmA/?igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

Chissà se Sinner avrà guardato da casa, anche se non si strapperà i capelli per l’invidia secondo la Lucarelli e altri amanti del 22enne tennista di Sesto, che aveva detto ufficialmente “no” per concentrarsi sui prossimi appuntamenti come l’Atp 500 di Rotterdam in arrivo dal 12 al 18 febbraio. Dopo l’Olanda, torneo sul cemento indoor, Jannik si concentrerà sugli appuntamenti dei due prestigiosi Master 1000 americani in programma a marzo, che si giocheranno a Indian Wells e a Miami.