Milan, acquistato il terreno dello stadio a San Donato. E Salvini attacca Sala

09 febbraio 2024 a

a

a

"Una buona notizia per gli sportivi, per il Milan, per i posti di lavoro creati e per i cittadini di San Donato". Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini festeggia la notizia dell'acquisto da parte del Milan del terreno di San Donato, periferia Sud-Est di Milano, sul quale il club edificherà il suo nuovo stadio.

Di "incredibile occasione persa" per Milano parla sempre il vicepremier, leader della Lega e tifosissimo rossonero, che punta il dito contro "l'inerzia, l'incapacità e l'indecisione pluriennale del sindaco Beppe Sala e della sinistra che non governa Milano”.

Milan a San Donato, "non solo calcio" nel nuovo stadio: così cambierà tutto

Il nuovo impianto del Milan sorgerà nel 2028. Il rogito per l'acquisizione dell'area è stato completato giovedì 8 febbraio. Si tratta del passaggio finale del preliminare di acquisto per il terreno, già di proprietà di SportLifeCity (la società che il Milan controlla al 90%). L'operazione si aggira intorno a una cifra di poco inferiore ai 40 milioni. La somma si riferisce ai versamenti di RedBird per le spese relative al progetto, le quali comprendono la documentazione per la presentazione della domanda di variante urbanistica e i terreni oggetto del rogito.

Beppe Sala attacca Barbara Berlusconi e si fa un altro autogol

Un impianto da 70mila posti

Il Milan aveva già comunicato la cifra nel comunicato relativo al bilancio chiuso il 30 giugno 2023: "Nel corso dell’esercizio il socio di maggioranza ACM Bidco B.V. — si leggeva — ha effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale a favore della Capogruppo AC Milan S.p.A. per complessivi 40 milioni necessari per coprire spese e investimenti relativi al progetto “Nuovo Stadio” e per il rafforzamento patrimoniale della Capogruppo”. Il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, ha parlato così a proposito del progetto nel corso della conferenza stampa di presentazione avvenuta a metà gennaio: "L’impianto avrà 70mila posti — le sue parole — due livelli di parcheggi per 3.500 posti, un albergo, ristorazione, uffici, uno store del Milan, un museo, una grande piazza e un auditorium".