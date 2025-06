Inzaghi smascherato dal numero 1 dell'Al Hilal: che figuraccia

«Era già stato deciso, ma non era stato firmato prima della finale solo perché Inzaghi, per rispetto, ci ha chiesto di aspettare». Queste le parole, dette ieri, del Ceo dell’Al Hilal Esteve Calzada, che ha rivelato un retroscena sull’arrivo di Inzaghi in Arabia.

«Potrebbe sembrare qualcosa di improvviso - ha aggiunto Calzada - ma è il risultato di un duro lavoro. Inzaghi stava per giocare una partita importante e ci ha chiesto di mettere tutto da parte fino a dopo la finale», spiega Calzada facendo riferimento alla finale di Champions League tra Inter e Psg. Secondo quanto riportato dal Ceo della squadra saudita, «l’accordo per il trasferimento di Inzaghi non è il frutto di una trattativa lampo, ma di un lungo lavoro tra le due parti». Anche per questo l’ufficialità del nuovo allenatore dell’Al Hilal è arrivato soltanto 5 giorni dopo la finale. E oggi l’ex tecnico interista farà il suo debutto al Mondiale per Club in panchina con i sauditi, sfidando il Real Madrid a Miami (ore 21, diretta Dazn).