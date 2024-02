Carlos Sainz sconvolto, Leclerc ammette: "Hamilton? Sapevo tutto"

14 febbraio 2024 a

“Se sapevo che Lewis Hamilton sarebbe venuto alla Ferrari nel 2025? Sì, ne ero a conoscenza”. Ha ammesso così Charles Leclerc nella conferenza stampa con i giornalisti nel corso della presentazione, martedì 13 febbraio, della nuova SF-24 che correrà il prossimo Mondiale di Formula 1. Il monegasco ha detto che “questo tipo di accordi non si stipulano in un giorno e ci vuole tempo”, ma che lui era “consapevole di queste trattative che c’erano con Lewis prima di firmare il mio contratto (quello del rinnovo fino al 2029, ndr) — ha aggiunto il numero 16 —. Quindi non è stata una sorpresa per me. Non voglio commentare oltre su questo, per rispetto di Carlos (Sainz). Vogliamo finire la nostra collaborazione nel miglior modo possibile”.

Leclerc: “Hamilton porterà esperienza, ci siamo scritti dopo il suo annuncio”

Se Carlo Sainz è quasi il passato della Ferrari (al termine della stagione), Hamilton sarà il futuro: “Lewis è un pilota incredibile, il più vincente di sempre — le parole di Charles —. Ha enorme esperienza e la porterà alla squadra e a me. Questo è ottimo. Ma con Carlos le cose vanno alla grande e abbiamo ancora un anno da affrontare insieme“. Per poi concludere: “Con Lewis abbiamo parlato, specialmente dopo che tutto è stato annunciato ed è diventato ufficiale. Ci siamo scritti. Lui è un grande campione. Come ho detto ha tantissima esperienza e ha già avuto tanto successo”. Avere un nuovo compagno di squadra “è sempre interessante, perché puoi imparare nuovi modi di lavorare e di guidare. A maggior ragione quando il tuo nuovo compagno ha vinto sette titoli mondiali“.

Sainz: “Sorpreso da Hamilton in Ferrari, ma ho avuto modo di riflettere”

E Sainz? Nella conferenza stampa andata di scena prima di quella di Leclerc, lo spagnolo ha ammesso di essere rimasto “sorpreso” dalla decisione di Hamilton alla Ferrari. Una decisione che ha dunque portato a un mancato rinnovo per lo spagnolo fino al 2026. "Ho ricevuto tutte le notizie un po' prima degli altri — ha aggiunto lo spagnolo —. Ma è vero che poi ho avuto alcune settimane per riflettere, per prepararmi e per prepararmi al lancio della macchina per la prima gara della stagione, quindi c'è un po' di tempo per digerire, per trarre le conclusioni su come concentrarsi sulla stagione 2024. Il futuro? Ho tante opzioni, valuterò nel corso dell'anno”. La delusione comunque c’è, come quella del team principal Frederic Vasseur di dover comunicargli l’addio: “Dire a Sainz che avevamo deciso di rimpiazzarlo non è stata tra le telefonate più facili della mia vita, così come non è stato neanche semplice telefonare a Toto Wolff per metterlo al corrente di quanto fosse successo”.