Lele Adani davanti alla questura: "Pronto a consegnarmi", il video virale

15 febbraio 2024 a

a

a

"Non è facile per me, sono davanti alla Questura e mi consegnerò alla giustizia": Daniele Adani lo ha detto in una storia su Instagram mentre era in sella al suo scooter dopo essersi sfilato il casco. Le sue parole hanno subito messo in allarme i suoi seguaci. L'ex difensore e opinionista Rai, nonché ex componente della Bobo Tv, ha spiegato che probabilmente sparirà per un po. Sui motivi della sua scelta, invece, Adani ha preferito rimanere sul vago dicendo solo: "Vi devo chiedere scusa perché in questi mesi ho cercato di estorcervi il concetto di servilismo. Estorcervi il concetto di servilismo in una parte della comunicazione sportiva così libera, aperta, sensibile spiritualmente è la cosa più grave che potessi fare".



Clicca qui per guardare il video di Lele Adani

"E’ giusto rimettersi nelle mani della giustizia - ha proseguito l'ex difensore -. Se non avrete più notizie di me tra qualche settimana, sapete il perché. Non potevo fare altrimenti, dovevo dirvelo di persona. Vi devo chiedere scusa, ne pagherò le conseguenze". Parole che hanno colpito tutti coloro che lo seguono. Al momento, però, non è ancora chiaro se questa di Adani sia una provocazione o se dietro ci sia un risvolto legale con i precedenti rapporti per Bobo Tv. La situazione, quindi, resta avvolta dal mistero.