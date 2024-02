Atp Rotterdam, Sinner vince ancora: ai quarti c'è un avversario (molto) temibile

15 febbraio 2024 a

Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale all’ABN AMRO Open, l’ATP 500 di Rotterdam (duro indoor, montepremi 2.134.985 euro) con l’obiettivo di diventare il primo giocatore dopo Lleyton Hewitt a vincere il titolo nel primo torneo disputato dopo aver vinto il primo Slam. L’azzurro, numero 4 del mondo, ha battuto negli ottavi il 37enne francese numero 70 ATP Gael Monfils in tre set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

Nel prossimo turno Sinner affronterà il temibile canadese Milos Raonic. Nelle battute finali Monfils si era portato sul 4-2, ma che fatica nel tenere il servizio. Sinner, che ha fiutato il successo, lo ha fatto correre per fargli esaurire la benzina e colpirlo con la stoccata decisiva. Per il numero 4 al mondo un primo set in totale scioltezza, un secondo in affanno e un finale da campione. Sinner ha saputo alternare la volata alla reazione e all'aggressività necessaria per portare a casa il risultato.

L'obiettivo è quello di scalare un altro gradino della classifica Atp e raggiungere la terza posizione. Un risultato importantissimo per Sinner che andrebbe a coronare un periodo radioso della sua carriera dopo la grande vittoria agli Australian Open che ha permesso al campione italiano di mettere uno slam in bacheca.