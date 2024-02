Jannik Sinner, lo sfogo dopo il match: "Non è così che voglio vincere"

17 febbraio 2024 a

Agli Atp di Rotterdam, Jannik Sinner ha stupito ancora tutti. Ha liquidato Raonic, costretto al ritiro, e si è preso il posto in semifinale. E così il nostro campione di fatto si è aggiudicato l'opportunità di guadagnare la terza posizione nella classifica Atp entrando di diritto sul podio dei più forti al mondo. Ma al termine del match le parole di Sinner hanno destato parecchie perplessità: "Sicuramente non è la maniera nella quale avrei voluto vincere questo match", ha affermato Sinner.

Di fatto Raonic ha dovuto abbandonare la partita per un infortunio. E Sinner da campione ha riconosciuto l'onore delle armi al suo avversario. Sminuendo addirittura l'accesso in semifinale: "ggi ho fatto fatica nel trovare un buon feeling con la palla. Nel primo set lui avrebbe meritato di più, ha giocato meglio di me – sottolinea ancora – Non ci sono stati molti scambi e non ho trovato ritmo".

"Mi sembra di guardare un fenomeno": Jannik Sinner, Daniele De Rossi incantato in tv

Poi guarda alla semifinale: "Dovrò sicuramente alzare il livello perché la semifinale sarà una partita difficile". Infine, sempre Sinner, manda un messaggio al suo avversario: "Spero possa recuperare al più presto, ha avuto tanti infortuni in carriera". Insomma Jannik si dimostra un campione anche fuori dal campo di tennis. Davvero un orgoglio italiano che porta in alto il nostro Paese in tutto il mondo.