Kyrgios a Wimbledon, respinto ai cancelli e perquisito

Sono giorni intensi per Nick Kyrgios. Escluso dalla Bbc come commentatore di Wimbledon, il 30enne tennista australiano che solo nel 2022 era finalista sull'erba inglese ha prima rilasciato dichiarazioni piuttosto pepate (e imprevedibili) su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per poi presentarsi come se nulla fosse all’All England Lawn Tennis and Croquet Club per venire letteralmente "rimbalzato" dalla security al momento di varcarne i cancelli. Non una bella figura per .l'ex numero 13 al mondo (nell'ormai lontano 2016) tornato all'agonismo quest'anno con risultati invero disastrosi dopo un lunghissimo periodo di guai fisici.

A raccontare la disavventura è stato lo stesso Nick, secondo cui gli organizzatori gli hanno rifiutato l'ingresso a Wimbledon, il terzo e forse più prestigioso slam del circuito Atp, perché non era in possesso di un documento d'identità valido. Per questo, niente pass per accedere al campo.