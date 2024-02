Lele Adani: "Ecco qui il bel polletto pagato 11 euro", il messaggio alla Juve

18 febbraio 2024 a

Lele Adani non è il tipo che le manda a dire. L'ex giocatore dell'Inter senza mai nominare la Juventus fa una riflessione dopo il pareggio con il Verona. Come è noto i bianconeri hanno conquistato solo un punto con i gialloblu e di fatto con la vittoria roboante dell'Inter contro la Salernitana hanno messo una pietra tombale sopra alla corsa per lo scudetto. Massimiliano Allegri è sempre di più sulla graticola e adesso rischi davvero il posto nella prossima stagione.

Di fatto la dirigenza bianconera in passato si era sbilanciata parecchio in una possibile riconferma del Conte Max anche nella prossima stagione. Ma a quanto pare le ultime frenate che hanno spento la lotta scudetto ma soprattutto che mettono a rischio il secondo posto potrebbero davvero portare a grandi capovolgimenti di fronte in casa bianconera.

"Vi faccio i nomi": l'elenco di Lele Adani per umiliare Massimiliano Allegri

E così Adani infierisce: "Vedete questo pollo? L'ho pagato poco più di 11 euro. Ok, un bel polletto. Allora, questo è costato se non sbaglio 11 euro e 60. Con le patatine fritte a pensarci bene è costato di più della somma dei cartellini di Thuram, Mkhitaryan e Calhanoglu". Parole chiare che si riferiscono alla campagna acquisti della Juve. Infatti i bianconeri hanno portato avanti in estate una campagna acquisti dispendiosa mentre l'Inter di fatto si trova con giocatori presi a scadenza di contratto che stanno per regalare a Inzaghi la seconda stella. Insomma Adani non perde occasione per pungere la Juve...