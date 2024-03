Oliver Bearman, il padre sconvolto al box Ferrari: non riesce a respirare, il video fa il giro del mondo

10 marzo 2024 a

Riavvolgere il nastro a prima della gara in cui è nata la stellina di Oliver Bearman, il 18enne che ha esordito in Ferrari al Gp in Arabia Saudita, chiamato a ridosso delle qualifiche per sostituire Carlos Sainz. Già, a 30 ore dalla gara neppure immaginava, lui impegnato in Formula 2, che sarebbe finito a correre tra i "grandi". Su una rossa per giunta.

Tant'è, Bearman si è dimostrato all'altezza: 11esimo posto in qualifica, uno strepitoso settimo posto in gara e il titolo di pilota del giorno. Insomma, per lui - talento della Driver Academy di Maranello - un weekend assolutamente indimenticabile, in attesa di scrivere il suo futuro da pilota professionista.

Emozionatissimo lui, altrettanto emozionato il padre, David Bearman, che ha sempre sostenuto la carriera del figlio. Ma dicevamo: riavvolgere il nastro fino a prima della gara. Sono terminate le qualifiche, a cui papà David, presente a Gedda, ha assistito dal box Ferrari. Ed era ovviamente nervosissimo: il video del volto del padre del pilota, infatti, ha subito fatto il giro del mondo.

Quelle immagini hanno stupito anche Oliver: "Guardate mio padre! Ma cosa sta facendo? È nervoso!", commentava tra le risate quando gli è stato mostrato il video. Già, papà David era davvero provato, addirittura il respiro era affannoso: l'emozione, ed è comprensibile, è stata travolgente. Tanto che quando gli hanno chiesto se stesse vivendo intensamento quelle ore, David Bearman ha risposto: "Forse un po' troppo. È stato un po' stressante". Figurarsi per Oliver...