Sinner, "il numero 1?": la domanda che lo fa sbiancare

Jannik Sinner conquista tutti, anche i giornalisti in sala stampa dopo il trionfo ai Masters 1000 di Miami. Tutto è partito dalla gaffe di un cronista che, durante la conferenza, al campione altoatesino, nuovo numero 2 del ranking Atp, ha chiesto: "È più importante per te il successo nel torneo o il numero 1 nella classifica mondiale?". Uno scivolone di fronte al quale il tennista italiano prima si è girato alle sue spalle presumibilmente in cerca di conferme e poi ha sorriso. Infine ha fatto una battuta che ha fatto ridere proprio tutti: "Numero uno? No....questo è un errore gratuito".

Ieri Sinner ha battuto in due set il bulgaro Grigor Dimitrov, superando così lo spagnolo Carlos Alcaraz nella classifica mondiale e raggiungendo la nuova posizione alle spalle di Nole Djokovic. Una posizione mai raggiunta prima da nessun italiano nel ranking internazionale. In tanti si sono complimentati con lui dopo questo successo. Tra loro, la premier Giorgia Meloni, che su Instagram ha scritto: "Straordinario Jannik Sinner che vince nella finale dell'Atp Masters 1000 di Miami diventando il numero 2 del mondo. Grazie per le emozioni che ci hai regalato e per aver portato il Tricolore ancora più in alto. Auguri Campione!".