Sinner vola ai quarti a Monte Carlo: il colpo pazzesco con cui ha liquidato Stuff

In scioltezza. Senza grossi problemi, Jannik Sinner conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita contro il tedesco Jan-Lennard Struff, chiusa in due set (6-4, 6-2), è finita dopo un’ora e 17 minuti. Poco prima dell'ultimo colpo doppio break dell’azzurro, che ha lasciato a 15 Struff. Il tedesco ha annullato una palla break, poi ha pagato due doppi falli. Errori inammissibili quando la partita è nelle fasi più calde che annunciano la fine. Il tennista di San Candido, numero due del mondo e del seeding, ha ottenuto il pass per i quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 5.950.575 di euro.

L’azzurro, negli ottavi di finale, ha sconfitto agilmente il tedesco Jann-Lennard Struff, numero 25 del ranking internazionale, col punteggio di 6-4 6-2. Ai quarti di finale Sinner sfiderà il vincente del match fra il danese Holger Rune e il bulgaro Grigor Dimitrov. Per confermarsi al secondo gradino della classifica mondiale, ed evitare il controsorpasso di Carlos Alcaraz, l’azzurro deve centrare almeno le semifinali a Montecarlo. Nel video qui sotto il colpo con cui ha mandato all'inferno Struff. E la clip sta facendo in pochi istanti il giro dei social e del web.