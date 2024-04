Parigi 2024, lo studio profetico: ecco quanti ori vincerà l'Italia alle Olimpiadi

Gabriele Galluccio 18 aprile 2024 a

Il conto alla rovescia è iniziato, mancano 99 giorni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ogni quattro anni le prime le prime due settimane d’agosto si distinguono per il caldo asfissiante e soprattutto per il perverso piacere di seguire sport di cui a stento si conosce l’esistenza, sperando che portino medaglie all’Italia. È il bello delle Olimpiadi, dove la maggior parte degli atleti si giocano quattro anni di sacrifici in pochi istanti, quelli che possono valere l’apice della loro vita sportiva. Forse è proprio questa consapevolezza a rendere così affascinanti i Giochi, con la gerarchia degli sport che si ribalta e la passione che conta più di qualsiasi altra cosa. Come ogni estate in cui si disputano, saremo tutti lì sul divano a tifare per ogni azzurro e a fare la conta delle medaglie. In questo senso una previsione piuttosto attendibile ci viene offerta da Nielsen’s Gracenote, che ha reso noto il medagliere virtuale in vista di Parigi 2024. Sono stati presi in considerazione tutti i risultati delle principali competizioni disputate in ogni disciplina olimpica dopo i Giochi di Tokyo, quindi l’analisi tiene conto dei vincitori più probabili.

GRANDI ASPETTATIVE

Per l’Italia si prospetta un’Olimpiade esaltante, la migliore di sempre in termini di medaglie vinte: ben 47, a fronte delle 40 di Tokyo. Un aumento che viene attribuito all’enorme potenziale azzurro nel nuoto, che dovrebbe portare più allori perfino degli anni d’oro di Federica Pellegrini: solo Thomas Ceccon è dato favorito per l’oro nei 100 dorso, ma tra Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato e le staffette le aspettative sono molto alte. Secondo Nielsen l’Italia vincerà 12 ori, due in meno del record di 14 stabilito a Los Angeles sessant’anni fa. Tre arriveranno dalla solita scherma, due dal pugilato, una dall’arrampicata, new entry dei Giochi che vede nel 22enne Matteo Zurloni il campione del mondo in carica. Secondo il medagliere virtuale, porteremo a casa anche la bellezza di 20 argenti e di 15 bronzi.

Tra questi ci sono alcuni dei nomi più importanti della spedizione italiana: Jannik Sinner è dato a podio sulla terra rossa di Parigi, così come Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Antonella Palmisano nella marcia 20 km, Gregorio Paltrinieri negli 800 metri e Filippo Ganna nella prova a cronometro del ciclismo. Senza dimenticare gli sport di squadra in cui siamo competitivi da decenni: il Settebello e l’Italvolley maschile valgono almeno l’argento olimpico. E l’atletica? A quanto pare i due ori vinti incredibilmente da Marcell Jacobs sono destinati a rimanere un evento raro nella nostra storia. Soltanto nella staffetta 4x100 l’Italia sembra avere speranze di medaglia, ma ci sono tanti giovani di belle speranze, a partire dal lunghista Mattia Furlani, che rendono possibile sognare in grande. D’altronde se non lo si fa alle Olimpiadi, allora quando...