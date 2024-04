Novak Djokovic non gioca a Madrid, clamoroso assist a Sinner: cosa cambia

20 aprile 2024 a

Un altro stop per Novak Djokovic: il serbo ha infatti comunicato che non giocherà il Masters 1000 di Madrid, torneo che inizierà la prossima settimana, su terra rossa e ovviamente nella capitale spagnola. Il numero uno al mondo, dopo la semifinale a Montecarlo persa contro Ruud, dovrebbe tornare in campo al torneo di Roma, gli Internazionali d'Italia in agenda tra il 6 e il 19 maggio, il tutto in preparazione dell'obiettivo principale, il Roland Garross (di cui Nole è campione in carica).

Ma non è tutto: anche Carlos Alcaraz potrebbe dare forfait nel torneo di casa, proprio come ha fatto a Barcellona. Lo spagnolo infatti è alle prese con un problema all'avambraccio destro e ha reso noto che scioglierà la riserva soltanto nelle prossime ore.

Presentissimo, invece, il nostro Jannik Sinner, che in virtù del passo indietro di Novak Djokovic sarà la testa di serie numero 1 del tabellone. Il ragazzo di San Candido a Madrid cercherà una rivincita dopo la semifinale persa a Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas nella partita segnata dal clamoroso errore del giudice di sedia. A questo punto, occhi puntati sul sorteggio del tabellone di Madrid, che avverrà alle 11 di lunedì 22 aprile.