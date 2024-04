Macron umiliato da Diouf: il fallaccio alla partita di beneficenza

26 aprile 2024 a

a

a

Dalla presidenza della Francia al pallone. Emmanuel Macron si è dato a una sgambata durante una partita di calcio di beneficenza per finanziare progetti a sostegno dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati.

Il premier però è stato protagonista di un fallaccio le quali immagini sono subito diventate virali. Complice un calcione rifilato a El-Hadji Diouf, l’ex Liverpool vicecampione d’Africa con il Senegal nel 2002. Quest’ultimo ha ridicolizzato Macron a più riprese, scartandolo con grande semplicità, ma all’ultimo il premier si è stufato e gli ha rifilato un ‘calcione’ sulla caviglia senza pietà.

Buu, fischi, insulti: umiliato in mondovisione: Macron non riesce a parlare a Parigi | Video

Alla partita di beneficienza, oltre al 46enne presidente della Francia, erano presenti ex stelle del calcio come Didier Deschamps, Didier Drogba, Christian Karembeu ed Eden Hazard. Il match si è giocato a Plaisir ed è stato diretto dall'arbitro Stephanie Frappart.

"La risata che si è fatto Putin davanti a questa foto". Macron umiliato: parole durissime

La squadra in cui giocava Macron ha vinto 5-2 ed era allenata da Arsene Wenger. Ma rispetto a gol e risultato è risaltato a tutti il fallo di Macron sull’ex Lens e Liverpool, oggi 43enne, che gli ha nascosto la palla per tre volte prima che Macron lo calciasse con una semplicità pazzesca. A quel punto, mentre Diouf si rotolava a terra, la Frappart non ha potuto fare altro che fischiare fallo al numero uno dell'Eliseo, risparmiandogli peraltro il cartellino giallo, che per un fallo da dietro sarebbe stato opportuno. E per fortuna che era una semplice amichevole…