Inter, Calhanoglu recordman di rigori in Serie A. E Thuram festeggia in anticipo

28 aprile 2024 a

a

a

L'Inter festeggia la sua seconda stella e a San Siro gli uomini di Simone Inzaghi non sbagliano. Altra vittoria in campionato che allarga ancora di più il distacco dal Milan secondo in classifica. A regolare i conti con il Torino è bastato Hakan Calhanoglu: man of the match della partita, ma anche uno degli uomini chiave della stagione interista, il turco ha realizzato una doppietta che ha sancito il 2-0 finale. E, ancora una volta, è andato a segno dal dischetto.

È una legge ormai: quando Calha si presenta dagli undici metri, per il portiere non c'è nulla da fare. Il centrocampista turco, con la realizzazione di oggi, ha stabilito un nuovo record in Serie A: 16 centri dal dischetto consecutivi. Una striscia aperta nel 2020 quando indossava ancora la maglia del Milan e proseguita sulla sponda opposta del naviglio. La rete contro il Torino gli ha permesso di superare Ibrahimovic: non uno qualunque, specie ricordando i trascorsi fra i due quando ci fu il passaggio di Hakan all'Inter. Lo svedese, fra novembre 2010 e luglio 2020, si era fermato a 15.

Tutti lo sanno: Calhanoglu è un cecchino infallibile. E anche i compagni di squadra sono consapevoli che quando è lui a calciare, la rete è assicurata. La fiducia è così alta che oggi Thuram non ha neanche aspettato di vedere l'esito del rigore. Rivedendo le immagini, si può osservare come l'attaccante francese cominci a esultare ancora prima che il compagno di squadra colpisca il pallone. Segno di una sicurezza invidiabile nei confronti del compagno e di una precisione chirurgica per il turco. Tutti in piedi a San Siro per il numero 20.