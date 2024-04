Serie A, Fiorentina travolgente: 5-1 al Sassuolo che rischia la B

28 aprile 2024 a

a

a

La Fiorentina ha battuto 5-1 il Sassuolo in una gara valida per le 34esima giornata di Serie A. Vantaggio degli uomini di Italiano con Sottil al 17esimo, raddoppio di Martinez Quarta al 54esimo. Il Sassuolo accorcia al 57esimo con Thorstvedt, ma un minuto dopo Nico Gonzalez porta i viola sul 3-1. Arrotondano il punteggio Barak al 62esimo e ancora Nico Gonzalez al 66esimo. In classifica i viola raggiungono il Napoli all'ottavo posto con 50 punti, mentre i neroverdi restano penultimi a 26 punti e a -5 dalla zona salvezza, quando mancano solo 4 partite alla fine del campionato.

Il tecnico del Sassuolo, Davide Ballardini, è intervenuto al termine della partita per commentare la sconfitta: "Abbiamo fatto una brutta figura, so però che i ragazzi ci tengono molto. Il periodo gli pesa, perchè non riescono a esprimere quello che vorrebbero dare. Serve un altro atteggiamento e un'altra determinazione. Quando giochi contro la Fiorentina devi saper difendere nella tua metà campo e non concedere spazi agli avversari"

La Roma pareggia in extremis a Napoli: 2-2 che scontenta tutti. L'Atalanta a -2 dalla Champions

Anche Vincenzo Italiano, allenatore della Viola, non si è sottratto dal commentare la bella partita dei suoi giocatori: "Più che maturi, direi che abbiamo confermato di avere la capacità nei periodi negativi di non abbatterci, di non perdere l'entusiasmo e di reagire immediatamente. Prendiamo i tre punti e ripartiamo in classifica: sono felice e contento per questa vittoria".