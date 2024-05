Sandro Tonali, clamoroso a Newcastle: si auto-taglia lo stipendio

04 maggio 2024 a

a

a

La data cerchiata sul calendario di Sandro Tonali è il 27 agosto. Se tutto procederà come previsto, da quella data il giocatore del Newcastle potrà tornare a vestire la maglia del suo club in una competizione ufficiale. Il centrocampista della Nazionale è stato squalificato lo scorso settembre dopo il provvedimento inflittogli dalla Football Association per aver confessato scommesse effettuate anche sul proprio club in Inghilterra e altre giocate tra agosto e ottobre 2023.

Nonostante la squalifica, il Newcastle ha deciso di non abbandonare il giocatore azzurro e sostenerlo nel suo percorso di recupero dalla ludopatia. Per questo, Tonali ha deciso di dimostrare tutta la sua gratitudine al club inglese tagliandosi lo stipendio. L'ex Milan non guadagnerà più 120 mila sterline a settimana - a fronte degli 8 milioni netti di ingaggio - e il taglio sarà importante. Il club inglesi non ha però voluto svelare l'entità degli importi che saranno decurtati dallo stipendio del calciatore.

Milan, addio Stefano Pioli? La protesta cambia tutto: chi sarà il prossimo mister

La scelta di Tonali è stata commentata dall'allenatore del Newcastle, Eddie Howe: "Sapevamo che era qualcosa che Sandro aveva in animo. Si sentiva in colpa e, per dimostrare al club di essere in assoluta buona fede oltre che dispiaciuto per la brutta situazione creatasi, ha voluto compiere questo gesto apprezzabile sotto il profilo umano e professionale. Tonali vuole solo lasciare tutto alle spalle, ricominciare e i segnali che manda sono tutti positivi. Credo la Football Association abbia preso la decisione più giusta scegliendo di non prolungare la sua squalifica. Sandro ha avuto dei momenti difficili ma ha reagito bene".