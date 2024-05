Milan, Stefano Pioli distrutto da Pedullà: "Imbarazzante, sempre scuse assurde"

03 maggio 2024 a

Ancora quattro gare, poi sarò addio al Milan che ha amato e portato alla conquista dello Scudetto nel 2022. Troppo deludente la stagione di Stefano Pioli, non seguito più dalla squadra, al sesto derby consecutivo perso e fuori da tutti gli obiettivi di stagione già ad aprile.

Il tecnico di Parma è intanto stato ‘distrutto' da Alfredo Pedullà su Sportitalia: "Le ultime sortite di Massimiliano Allegri e Pioli sono state imbarazzanti — le parole nel suo editoriale —. Stefano ha fatto almeno quanto Max dal punto di vista mediatico, se non peggio, trovando sempre scuse assurde per giustificare alcune incompiute”. La morale quindi sarebbe questa per il giornalista: “Se dobbiamo giudicare il ciclo rossonero di Pioli, di sicuro bisogna dargli i meriti di una ricostruzione con risultati. Ma se urge giudicare gli ultimi due anni, restano molti dubbi e la bilancia pende poco dalla sua parte".

Sempre Pedullà, nel corso della recente puntata di Sportitalia, ha continuato nel suo editoriale parlando anche del nuovo allenatore del Milan e del ‘no’ dei tifosi a Lopetegui: "Furlani tenga conto dei tifosi nella scelta del nuovo allenatore — è il pensiero del giornalista —. La ribellione a Lopetegui è stata impressionante, un plebiscito al contrario che inevitabilmente lascia traccia. Il Milan ha bisogno di un profilo top. Siamo convinti che Zlatan Ibrahimovic incida per il 51 per cento nella scelta del nuovo allenatore? Dicono di sì, ma il timore è che si tratti di un’interpretazione non obbligatoriamente suffragata dai fatti”. Insomma, il Diavolo lavora ancora sul nome del nuovo allenatore. Considerando il ‘no’ della società ad Antonio Conte, un nome potrebbe uscire tra Thiago Motta e Roberto De Zerbi. Se il primo è però diretto verso la Juventus, come dicono molte testate, possibile che sia l’ex Sassuolo il nuovo tecnico rossonero?