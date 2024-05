Serie A, Monza-Lazio 2-2: Djuric replica a Vecino nel finale

04 maggio 2024 a

a

a

Finale scoppiettante tra Monza e Lazio che pareggiano per 2-2 nell'anticipo della 35/a giornata di Serie A. Un risultato che spegne forse le ultime chance della Lazio di rientrare in lotta per il quinto posto che vale un posto in Champions League. prova invece ad uscire dal momento negativo il Monza di Palladino, che non vince da ben sei partite di fila ma almeno evita la sconfitta.

Nel primo tempo la Lazio è abile a sfruttare l'unica occasione creata, dopo una buona partenza dei padroni di casa, che sfiorano il vantaggio dopo cinque minuti con Djuric. All'11', però, Immobile è come sempre micidiale nel ribadire in rete una conclusione da fuori area di Kamada, deviata prima da Di Gregorio e poi dalla traversa, e porta in vantaggio i biancocelesti. La squadra di Palladino reagisce e dopo aver sfiorato il pari con i colpi di testa di Carboni e Bondo, nella ripresa domina la gara sfiorando ancora il gol con Colpani. Il meritato pareggio dei brianzoli arriva al 73' firmato da Djuric bravo a ribadire in rete un colpo di testa di Pessina respinto da Mandas. L'arbitro Pairetto inizialmente annulla per fuorigioco del bosniaco, ma dopo un lungo check del Var convalida il gol. Sembra finita, ma non è così perchè all'83' Vecino regala i tre punti alla Lazio approfittando di un retropassaggio sbagliato di Donati battendo Di Gregorio con un destro rasoterra secco e preciso. Il Monza però non ci sta proprio a perdere e in pieno recupero trova ancora il pareggio con un gran colpo di testa del solito Djuric al 92', su cross di Pessina. Rete anche questa convalidata dopo un check con il Var.