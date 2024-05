Jannik Sinner, il brutto sospetto di Rafa Nadal: "Il cerchio si chiude"

10 maggio 2024 a

Saranno degli Internazionali d'Italia in versione light. Niente Sinner, niente Alcaraz e neppure Berrettini a infiammare il pubblico di casa. Tutti falcidiati dagli infortuni. I motivi sono tanti e differenti per ogni atleta ma Rafa Nadal - uno che purtroppo di infortuni se ne intende - ha provato a dare una spiegazione. "La questione è molto semplice. Più giochi e maggiore è la possibilità di farsi male. Ma il discorso è molto più ampio. Quando spingi il tuo corpo al limite alla fine ti infortuni. Se il gioco diventa sempre più veloce il rischio di infortunarti aumenta".

Il campione spagnolo ragiona su un doppio fronte. Da un lato quello sportivo: "Il numero elevato di partite che si disputano sulle superfici dure è una complicazione perché sottopone il fisico a uno stress importante e quando si gioca sulla terra può capitare di avere problemi". Dall'altro quello economico: "Il sistema è questo e si basa anche sulla necessità di guadagnare… lo vogliono i tennisti, lo vogliono i tornei. E quando dico questo non mi riferisco soltanto ai giocatori più forti e importanti. È un cerchio che si chiude e noi che ne facciamo parte lo accettiamo. Se poi riguarda il business o lo sport in sé questo è un altro discorso".

Nadal, che sarà in campo, si è detto dispiaciuto per l'assenza di Alcaraz e Sinner, rispettivamente numero uno e due al mondo: "È un peccato davvero che manchino due tennisti che sono tra i più forti del circuito. Immagino che per l'Italia sia stato un brutto colpo apprendere cosa è successo a Jannik. Ma sono certo che tornerà presto in campo e arriverà al vertice. Spero di rivedere lui e Carlos al Roland Garros".

Quanto alla sua possibile partecipazione al Roland Garros, il tennista è rimasto possibilista: "Un conto sono le emozioni, un altro sono le sensazioni che dà il campo. Tutto dipende chiaramente dalle condizioni fisiche. Giocherò con la voglia di divertirmi e poi vedremo".