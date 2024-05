Carlo Ancelotti, il ballo del tecnico scatena i tifosi: ecco con chi si è esibito

12 maggio 2024 a

Il Real Madrid ha conquistato la sua 36esima Liga spagnola. I blancos, dopo la partenza incredibile del Girona, hanno preso la testa della classifica e non l'hanno più lasciata. Un campionato dominato e una finale di Champions League ancora tutta da giocare per coronare una stagione memorabile. Nella capitale sono però partite le celebrazioni per la vittoria del titolo continentale, con tutta la squadra che si è riunita davanti a un mare di tifosi in Plaza de Cibeles, ritrovo classico dei madridisti.

Cori, discorsi dei giocatori e tanto divertimento per una grande festa che servirà a caricare la squadra in vista della partita più importante della stagione. Ma anche un'occasione per staccare un po' la spina e lasciarsi andare. È il caso di Carlo Ancelotti: il tecnico italiano non ha perso occasione per dare un po' di spettacolo ai tifosi e si è lanciato in una richiesta temeraria: "Io ho un sogno... Ballare con Eduardo Camavinga".

Tifosi in delirio e casse a tutto volume: allenatore e giocatore si sono lasciati andare a ritmo di musica, regalando un siparietto memorabile.