Milan, Ibra e questa foto: "Guardare il riflesso negli occhiali, chi sarà il nuovo allenatore"

11 maggio 2024 a

a

a



Basta una foto, pubblicata da Zlatan Ibrahimovic sul suo profilo Instagram, per far impazzire i tifosi del Milan, alle prese da settimane con un rebus tragicomico: chi sarà il prossimo allenatore rossonero dopo l'addio, ormai semi-ufficiale, di Stefano Pioli?

Bene, il tam tam sui social sembra concorde: la risposta è contenuta proprio in quella foto. Per la precisione, nel riflesso delle lenti degli occhiali da sole di Ibra. Lo svedese, secondo molti retroscena, contribuirà a scegliere il mister del futuro in virtù della sua innegabile esperienza calcistica. Primo ostacolo: la fumata nera sullo spagnolo Julen Lopetegui. L'ex ct della Spagna sembrava avere in mano il contratto, ma è stato giubilato all'improvviso forse anche sulla scia della rumorosa contestazione di una frangia di tifosi milanisti su X, l'ex Twitter, lanciata dall'hashtag #nopetegui.

Milan, "febbre a 40" per il dopo-Pioli: rumors sulla lista, furia dei tifosi e imbarazzo in società

In ogni caso, non una bella figura per il club di Gerry Cardinale. Il risultato, dal punto di vista mediatico, è infatti quello di una dirigenza bloccata dal "casting" (sono stati contati addirittura 40 "papabili" per la panchina, tra noi credibili e improbabili opzioni esotiche) e divisa al suo interno, con il corollario di una tifoseria che non accetterebbe nessun altro se non Antonio Conte. Ma Ibra? Cosa pensa il consigliere personale di Cardinale?

Al posto di Stefano Pioli, "mister X": tam-tam impazzito al Milan

"Vision and mission", è la stringata didascalia della foto. Enigmatica e suggestiva, come da personaggio. Zlatan infatti parla poco, ancora meno con la stampa e addetti al calciomercato. Al massimo, le sue sono suggestioni. E così hanno buon gioco quelli che indagano sui piccoli segnali. Come, appunto, il riflesso negli occhiali da sole. Cosa si vede? Lo stadio Mapei di Reggio Emilia, il campo dove il Milan ha visto lo scudetto soltanto due anni fa battendo il Sassuolo per 3-0. Forse la scelta dello svedese non è stata casuale, e davvero tra le tante foto ha scelto un riferimento al teatro della giornata più bella della storia del Milan degli ultimi 10 anni. Ma, e qui sta il salto "logico" dei tifosi rossoneri sui social, c'è un passaggio ulteriore. Chi è l'allenatore, già presente in lista, che proprio al Sassuolo si è consacrato come uno degli esponenti italiani più brillanti del "bel calcio"? Ma Davide De Zerbi, ovviamente.

Un paio di note: non dite ai sognanti sostenitori rossoneri che in realtà De Zerbi si dice felice in Premier League, con il Brighton, e che ha già avvertito che non ci sarà offerta in grado di farlo "schiodare" dalla ricca Inghilterra. E che nell'anno dello scudetto del Diavolo, peraltro, non allenava già più il Sassuolo, essendo volato dal giugno 2021 in Ucraina, allo Shakhtar Donetsk. A guidare i neroverdi c'era invece Alessio Dionisi, che in tre anni in Emilia ha messo insieme un undicesimo posto, un 14esimo e un esonero, in questa stagione. Che sia lui il "Mister X"?