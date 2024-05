Ultima Generazione, blitz agli internazionali di Roma: piedi incollati, fermano il tennis

13 maggio 2024 a

a

a

Nuovo sconcertante blitz degli eco-attivisti di Ultima Generazione. Questa volta i ragazzotti hanno preso di mira Roma e in particolare gli Internazionali BNL di tennis, uno dei maggiori eventi sportivi della stagione.

Forse il più atteso in assoluto, almeno fino a quando Jannik Sinner non è stato costretto a dare forfait a causa di un serio problema all'anca. E chissà, forse i "fratellini spirituali" di Greta Thunberg avrebbero sperato di poter colpire proprio un match dell'altoatesino numero 2 al mondo per ottenere un risalto mondiale. Sfortuna loro, vista l'assenza del 22enne, i guerriglieri per il clima si sono dovuti "accontentare" di aver fatto sospendere due incontri per così dire "minori" tra quelli in cartellone al Foro Italico.

Lunedì mattina alle 11.55 le partite del doppio maschile tra Gonzalez/Roger-Vasellin e Arevalo/ Pavic al Campo 12, e del singolare femminile tra Keys e Cirstea al Campo Pietrangeli, sono state interrotte da 11 persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione di Ultima Generazione, come reso noto da un comunicato degli attivisti. "Quattro persone sono scese nei campi campo, lanciando dei coriandoli, mentre altre persone tra gli spettatori hanno preso parola per richiamare il pubblico all'emergenza climatica, sociale e democratica che sta attraversando il nostro paese. Una persona tra il pubblico si è incollata i piedi sulla gradinata. Alle 12.03 sono arrivati la sicurezza privata, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La sicurezza privata degli APT Internazionali d'Italia ha trascinato fuori malamente una delle persone sugli spalti. L'interruzione delle partite è durata oltre 45 minuti".

Francesca, apicoltrice e operaia agricola, spiega: "Se sono qui oggi è perché voglio portare la mia testimonianza di operaia agricola di una piccolissima azienda, che sta vivendo quotidianamente nell'incertezza di vedere il proprio lavoro di apicoltrice svanire. Le calamità stanno diventando la norma a causa del collasso climatico e questo porterà le piccole imprese a fallire. Chi deve pagare è chi ha causato tutto questo, ovvero le grandi aziende le multinazionali. Quale futuro, quale mondo stiamo lasciando alle nostre figlie? Ai nostri nipoti?".

"Sono qui - ha aggiunto Leonardo, ricercatore in fisica - perché ho paura del caldo estremo che dovremo affrontare nell'estate che sta arrivando, sono preoccupato per mia nonna che ha 92 anni ed è tra le persone più vulnerabili, che in una giornata bollente rischia la vita solamente per andare a comprare il pane". E su quanto accaduto è intervenuto il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia: ""Una nostra militante ci ha appena informati che oggi agli internazionali di tennis di Roma - momento che è anche d'orgoglio italiano in cui tutto il mondo ha gli occhi puntati sulla nostra Capitale - vandali travestiti da attivisti hanno ancora una volta dato spettacolo molestando la cittadinanza e deturpando stavolta i marmi del Foro Italico, un patrimonio di straordinaria rilevanza e fragilità. Nessuna causa rende lecita qualsiasi azione, segnatamente il danneggiamento del nostro patrimonio artistico, soprattutto quello già a rischio. Buffoni da quattro soldi che saranno perseguiti e che altro non ricevono se non il disprezzo della gente perbene".