Jannik Sinner? "La tennista russa Kalinskay": rumors clamorosi, ecco la nuova fiamma

Prima l'avvistamento a Torino, poi i rumors sul presunto flirt. La tennista Anna Kalinskaya, numero 26 del ranking WTA, è stata paparazzata nel capoluogo piemontese, proprio dove Jannik Sinner si sta curando. Il campione italiano, dopo il problema all'anca, ha deciso di sottoporsi alle terapie presso il J Medical e la collega, o nuova fiamma, potrebbe essere venuta a sostenerlo in questo momento difficile.

Sinner è sempre riuscito a tenere molto nascosta la sua vita privata, concentrando i riflettori che ha puntati addosso h24 sulle imprese sportive. Anche le uscite pubbliche con la storica fidanzata Maria Braccini sono state ridotte al minimo. Giusto qualche partita del Milan e poco più insieme alla compagna. Da tempo però le voci su una rottura fra i due si susseguono e la presenza della tennista russa in città potrebbe essere l'ennesimo indizio.

Di foto insieme non c'è traccia e il numero due al mondo non risulta fra i profili instagram seguiti dalla Kalinskaya. Al contrario, Anna risulta fra i 99 profili seguiti dall'altoatesino sul suo profilo social. Ma non solo questo: sembrerebbe che martedì i due fossero entrambi al Circolo Eridano di Torino Lei era su un campo coperto per allenarsi, mentre lui era in borghese.