Stefano Pioli? "Sabato finisce tutto": Milan, ecco il nuovo nome

Per il Milan, sabato sera (ore 20.45) contro la Salernitana, si chiuderà il ciclo di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano ha riportato lo scudetto nella Milano rossonera due anni fa, ma quest’anno ha di fatto fallito quasi tutti gli obiettivi. Al suo posto, dopo tanti nomi fatti ultimo quello di Fonseca, potrebbe arrivare Roberto De Zerbi, pronto a tornare in Italia dopo la fortunata parentesi in Premier League con il Brighton. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione. Rimane comunque in vigore la clausola rescissoria presente nel contratto col Brighton del tecnico bresciano, sebbene di una entità minore rispetto ai 15 milioni di euro a quanto annunciato in passato.

A pensare a De Zerbi c’è anche il Napoli di De Laurentiis che avrebbe sondato personallmente l’alleantore. Tornando al Milan, dopo tre gare di “silenzio”, la Curva Sud rossonera tornerà a “cantare” contro la Salernitana. L’annuncio dello stop allo sciopero è stato dato via social.