La Fiorentina, un'altra beffa in finale: gol al 116', Conference League all'Olympiacos

La maledizione europea della Fiorentina colpisce ancora. Atene come Praga: i viola di Italiano perdono la seconda finale di Conference League e ancora una volta prendendo un gol beffardo nel finale.

Nel 2023 il West Ham vinse con la rete in contropiede di Bowen al 91', questa sera l'Olympiacos si porta a casa la coppa con il colpo di testa del bomber El Kaabi addirittura ai supplementari, al 116', a una manciata di minuti dai rigori. Per i biancorossi di Lucescu Junior è il primo trofeo internazionale (primo in assoluto per tutto il calcio greco), per la Fiorentina è beffa su beffa: per 4 lunghissimi minuti infatti il gol di El Kaabi è vagliato al Var per una presunta posizione di fuorigioco. Tutto regolare, alla fine: è 1-0 e la delusione è ancora più grande.



La Fiorentina avrebbe forse meritato qualcosa in più, ai punti. Nel primo tempo senza reti dove non sono mancate le emozioni: il numero uno viola Terracciano ha ribattuto due volte tiri pericolosi di Podence, prima su un destro insidioso, poi su un colpo di testa in anticipo sul primo palo. Per la Fiorentina l'occasione migliore è capitata sui piedi di Bonaventura che non è però riuscito a dare forza al proprio destro da dentro l'area. Annullato un gol viola per fuorigioco di Milenkovic, confermato dalla sala Var. Nella ripresa invece poco o nulla, a parte una serie di interruzioni per diversi infortuni. Italiano ha sostituito Belotti con Nzola. Le più grandi occasioni capitano a Kouamè (destro sporco salvato in corner) e al grande ex Jovetic, su cui Terracciano si supera. Sembrava uno 0-0 scritto, prima del guizzo del marocchino El Kaabi, che corona a 30 anni una stagione da cecchino probabilmente irripetibile.