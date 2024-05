Chicago-Orlando, il gol di Torres è il più brutto di sempre: cancellato dai social

31 maggio 2024 a

a

a

Un gol talmente brutto da venire cancellato dai social, eccezion fatta per quelli della squadra che l'ha segnato. Occorre così scorrere il profilo degli Orlando City per ritrovare la rete di Facundo Torres, 24enne attaccante uruguayano nel giro della Celeste.

Si gioca al Soldier Fier Stadium di Chicago, partita terminata 1-1. Primo squillo il vantaggio ospite, dopo soli 3 minuti. La firma appunto è del guizzante Torres, che risolve con un tocco di rapina sottomisura una clamorosa "fagiolata", per dirla con il gergo della mitica Gialappa's Band e di Mai dire gol. Mai dirlo, però, per davvero: il sudamericano interviene con una "puntatina" dopo 20 secondi di osceno batti e ribatti a due passi dalla riga di porta, con i difensori dei Chicago Fire che hanno più volte l'occasione di rinviare la palla, invano.

Preferiscono infatti tentare la giocata, il disimpegno elegante, il dribbling suicida a due passi dalla rete. Ne nascono mischie selvagge, goffe, quasi ridicole. E ad approfittarne è appunto Orlando, che rilancia la clip su X con didascalia inequivocabile: "Non importa come segni".



Sacrosanto, ma visto che il calcio (anzi, il soccer) negli Stati Uniti è ancora interpretato prima di tutto come uno "spettacolo" da vendere, la scena non dev'essere apparsa particolarmente edificabile ai vertici della Mls, la federcalcio a stelle e strisce. E così sugli account ufficiali della lega ecco sparire "magicamente" il gol della squadra della Florida.