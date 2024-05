Juventus, Thiago Motta comincia male: salta l'obiettivo numero uno

31 maggio 2024 a

La storia tra Thiago Motta e la Juve è destinata ad avere un lieto fine, con la firma dell’italo-brasiliano e il club bianconero attesa la prossima settimana dal basso Portogallo, dove l’allenatore, reduce da una clamorosa stagione con il Bologna (culminata con la Champions League), è in vacanza con la sua moglie per un po’ di relax.

Per Thiago Motta saranno tre anni di contratto con la Juve e l’ormai ex allenatore del Bologna dovrebbe accettare la proposta da tre anni a tre milioni e mezzo di euro più bonus – perciò da cinque milioni complessivi. Risolta la questione allenatore, i dirigenti bianconeri potranno concentrarsi con tutta tranquillità sul mercato. Anche se, come riporta la redazione di Sky Sport, su Riccardo Calafiori, che tanto bene ha fatto da terzino nella stagione rossoblù, ci sarebbe anche un’altra big.

Calafiori alla Juve ritroverebbe Thiago Motta e la volontà è di chiudere l’operazione ben prima della cerimonia d’apertura di Euro 2024 del 14 giugno, come riportato anche da Tuttosport. Il valore del cartellino del difensore romano si aggira attorno ai 30 milioni di euro, con la Juve che per il 22enne sarebbe disposta ad arrivare fino a 25. Ci sarà inoltre da superare la concorrenza del Bayern Monaco, intenzionata a portare il talento rossoblu in Bundesliga. Il giocatore avrebbe già manifestato la propria volontà di seguire Thiago Motta nella nuova avventura e non è da escludere che alla fine venga accontentato.