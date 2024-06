Atalanta, Percassi pensa già alla Supercoppa con il Real Madrid: "Speriamo di non fare brutte figure"

02 giugno 2024 a

a

a

Carlo Ancelotti ha sollevato la sua quinta Champions: un record incredibile che si somma alle 15 vittorie madrilene. Dopo la vittoria del Real Madrid nella finale di Champions League, si è delineato lo scenario in cui verrà disputata la partita che assegnerà la Supercoppa Europea. La vincitrice della Coppa dei Campioni affronterà quella dell'Europa League: a metà agosto andrà in scena un inedito Atalanta-Real Madrid.

Bergamo è ancora in festa per lo storico successo europeo, ma la nuova stagione incombe così come gli impegni che saranno di primo livello. Il presidente della Dea Luca Percassi, dopo la vittoria dei Blancos contro il Dortmund, ha parlato della partita che aspetta la sua Atalanta: "Supercoppa con Real Madrid? Speriamo di non fare una brutta figura. Non ci avremmo mai neanche pensato, stiam vivendo qualcosa di eccezionale. Dobbiamo essere bravi a goderci queste giornate storiche".

Intervistato da Dazn prima del recupero contro la Fiorentina, Percassi ha parlato anche di Scamacca e delle polemiche attorno al suo rendimento. L'attaccante, al netto dell'expoit di Lookman con Gasperini, è riuscito comunque a conquistare la Nazionale: "Siamo particolarmente contenti, abbiamo sfruttato un'occasione di mercato consapevoli del valore del ragazzo. Gli auguro in bocca al lupo. Tanti ragazzi in nazionale testimonia la validità della rosa".