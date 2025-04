Carlo Ancelotti, "esonero tra 10 giorni". Tam tam Real Madrid

Nel calcio la memoria è corta e la riconoscenza non esiste. A Madrid si permettono di trattare male Carlo Ancelotti dopo tutto quello che ha fatto per il Real. È bastata una brutta eliminazione in Champions League per trasformare il tecnico reggiano da eroe a cattivo della storia. Se nemmeno un gestore del calibro di Ancelotti è riuscito a dare un senso a questa squadra, forse la colpa non è da ricercare nell’allenatore.

La stagione del Real rischia di essere un fallimento: i Blancos sono stati bastonati ai quarti di Champions dall’Arsenal (che ha vinto in totale per 5-1), sono a -4 dal Barcellona in campionato e rischiano gli “zero titoli” se perdono la finale di Coppa del Re, in programma il 26 aprile.