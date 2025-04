Carlo Ancelotti, al Real Madrid finisce malissimo: "Cos'è successo negli spogliatoi"

L’eliminazione in Champions e una Liga difficile da raggiungere perché il Barcellona è a quattro punti di distanza. Il Real Madrid al centro di una stagione non esaltante e Carlo Ancelotti, a fine stagione, potrebbe dire addio. Dalla Spagna, intanto, filtrano indiscrezioni su quanto accaduto in occasione del match interno contro l'Arsenal, che ha portato all’eliminazione dei Blancos. Nello spogliatoio è filtrato il malcontento di alcuni giocatori, indispettiti per l'assenza di un piano tattico per contrastare i piani di Arteta e mettere pressione agli avversari.

Il tecnico di Reggiolo avrebbe spinto di più su intensità e impegno, come confermato anche negli interventi in sala stampa stagionali. I giocatori però non l’hanno presa bene, presentandosi in campo smarriti al Bernabeu per la sfida di ritorno. E dai piani alti Florentino Perez non è contento di Ancelotti, meditando a un addio a fine stagione.

