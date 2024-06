Ducati, clamoroso cambio: arriva Marc Marquez, chi viene silurato

03 giugno 2024 a

a

a

Clamoroso ribaltone in casa Ducati. Proprio dopo la fine del Gp d'Italia al Mugello, arrivano novità su chi sarà il nuovo pilota che prenderà il posto di Enea Bastianini nel team ufficiale nella MotoGP 2025. In un primo momento tutti pensavano che si sarebbe trattato di Jorge Martin. Ma, a soli due giorni di distanza dall'ultimo Gp, è cambiato tutto. Il sostituto sarà Marc Marquez, già otto volte campione del mondo. La decisione, come riportato da Autosport.com., sarebbe maturata proprio a cavallo del weekend di gara toscano.

A far saltare il banco è stata la dichiarazione pubblica di Marquez nella conferenza stampa del giovedì al Mugello, che aveva chiuso alla possibilità di passare con il team satellite: "La Pramac non è un'opzione per me". L'intervento dello spagnolo ha di fatto rovinato i piani dei vertici della casa di Borgo Panigale, convinti di riuscire a convincere l'otto volte campione del mondo a restare nell'orbita dei propri piloti offrendogli il trasferimento in Pramac con moto e materiali identici a quelli dei piloti del team ufficiale.

Pecco Bagnaia trionfa al Mugello: dominio assoluto, era partito quinto

Sempre secondo Autosport.com, la casa di Borgo Panigale avrebbe preso tempo con Jorge Martin che, dal canto suo, ha deciso di guardarsi intorno valutando le altre tre offerte che ha sul tavolo. Beffato dunque l'attuale leader del Mondiale a cui era già stata promessa la promozione nel team ufficiale prima che Marc Marquez, con il suo colpo di coda, rovinasse i suoi piani e quelli originali della stessa Ducati che voleva mantenere entrambi nel proprio alveo di piloti.