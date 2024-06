Monza, Adriano Galliani ha scelto il nuovo allenatore: è Alessandro Nesta

06 giugno 2024 a

"Certi amori non finiscono fanno dei giri immensi e poi ritornano". Questa frase, tratta da una celebre canzone di Antonello Venditti, sembra essere lo slogan preferito di Adriano Galliani. La storia calcistica dell'ex ad rossonero è stata da sempre caratterizzata da grandi ritorni. Prima Arrigo Sacchi, poi Clarence Seedorf e, ancora, Ricardo Kakà. E, anche in quest'occasione, la società brianzola si è adoperata per realizzare un suo grande sogno: quello di vedere Alessandro Nesta alla guida del Monza.

Secondo quanto riporta Sky Sport, l'ex difensore di Nazionale e Milan dovrebbe firmare col Monza per una sola stagione, quindi fino al 30 giugno 2025, con opzione per quella successiva in caso di salvezza. Alessandro Nesta non ha fin qui mai allenato in Serie A, ma può vantare già una discreta esperienza in B dove oltre alla Reggiana ha guidato anche Perugia e Frosinone. La sua carriera da allenatore è però iniziata negli USA, sulla panchina del Miami.

L'ex centrale rossonero raccoglie un'eredità pesante: quella di Raffaele Palladino. L'ex Juventus, grazie all'intuizione di Silvio Berlusconi, ha guidato il Monza per due stagioni, subentrando al tecnico Giovanni Stroppa. Con lui, la società brianzola ha raggiunto due salvezze nei suoi primi due campionati di Serie a della sua storia. E ha saputo valorizzare giocatori del calibro di Andrea Colpani e Michele Di Gregorio, promesso sposo dei bianconeri. Ora Palladino sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. L'obiettivo per l'ex Genoa sarà non far dimenticare Vincenzo Italiano, che tanto bene ha fatto nel corso della sua gestione.