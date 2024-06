Sinner parte col turbo, ma Alacaraz torna in partita: 1 set pari

07 giugno 2024 a

Tutto il mondo (non solo del tennis) guarda a Parigi, per la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La prima semifinale del Roland Garros registra un avvio choc, con il 22enne di San Candido, nuovo numero 1 al mondo, che prende letteralmente a pallate l'amico-rivale spagnolo, terzo nel ranking Atp. Sinner colpisce senza pietà Alcaraz, con colpi potenti e chirurgici, ritmo elevatissimo e variazione da fondo campo e sotto rete. Un repertorio semplicemente perfetto per la terra rossa, a conferma di come l'altoatesino sia ormai non solo un fenomeno sul veloce. Poi, però, Alcaraz rialza la testa.

PRIMO SET - In poco più di 20 minuti, Jannik si porta sul 4-0, strappando due servizi al rivale semplicemente inebetito dalla velocità forsennata del match. Carlos le prova tutte, ma si rende protagonista anche di qualche svarione tecnico come un dritto steccato che manda la pallina alle stelle. La reazione arriva solo al quinto game, in cui lo spagnolo riesce mantenere il servizio non appena l'italiano accenna a un rallentamento. A conferma del valore del match, ecco la riscossa dello spagnolo che centra il primo controbreak. Ma è un fuoco di paglia, perché Sinner riprende in mano il gioco e conclude il primo set sul 6-2.

SECONDO SET - Partenza sprint anche nel secondo set, con Sinner a martellare un Alcaraz sempre molto falloso, nervoso, agitato. Poi, nel terzo game, la svolta improvvisa e il ribaltamento degli equilibri: lo spagnolo si fa più pulito, Jannik più impreciso e nel giro di pochi minuti si torna sul 2-2, con tre errori abbastanza gratuiti sul game di servizio dell'italiano che regalano il contro-break all'avversario. Alcaraz poi tiene al servizio e va sul 3-2, avanti per la prima volta in tutta la partita. Il momento dello spagnolo è magico: vince il secondo set 6-3.

TERZO SET - Pronti e via ed è già subito break per Carlo Alcaraz. L'altoatesino, in evidente difficoltà, non riesce più a mettere una prima di servizio. Lo spagnolo ne approfitta e si porta 2 a 1 nel terzo set. Ma l'azzurro non molla: subito controbreak. "Tieni duro Jannik", gli urla da bordo campo il coach Darren Cahill.