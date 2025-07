Pier Silvio Berlusconi: "I reality di Leotta e Blasi? Pelle d'oca dalla rabbia"

Berlusconi è partito innanzitutto da una riflessione sul passato. La stagione dei reality, in particolare, non lo ha soddisfatto. Parlando de La talpa, condotta da Diletta Leotta, e di The Couple guidato da Ilary Blasi, ha detto: "Sono due dei programmi più brutti che abbia mai visto. Mentre li guardavo mi veniva la pelle d’oca dalla rabbia". Su The Couple, in particolare, ha detto: "Quando ho visto la prima puntata sono svenuto... Ma non è colpa sua, è colpa degli autori". Sul futuro di Canale 5, invece, emerge un ripensamento delle fasce strategiche, cioè l'access, dopo il tg delle 20; la prima serata e il preserale. Sulla scelta di mettere un po' da parte Striscia la Notizia di Antonio Ricci, l'ad ha spiegato: "Abbiamo lavorato in totale accordo, Antonio ha capito il nostro bisogno di guardare a nuovi prodotti". Già dalla settimana prossima, quindi, Gerry Scotti testerà la fascia dell’access con La Ruota della Fortuna.

"Mediaset raggiunge il 37,3% di share nelle 24 ore: nessun altro gruppo televisivo europeo arriva così in alto, il secondo (Tf1) è staccato di 10 punti. Anche come ore di prodotto originale — più di 12mila — siamo al primo posto. I ricavi sono quasi a 3 miliardi, con un incremento di oltre il 5% nel paragone tra il 2022 e il 2024": tanta la soddisfazione che trapela dalle parole di Pier Silvio Berlusconi , amministratore delegato di Mediaset, alla presentazione dei nuovi palinsesti. L'ad ha poi anticipato le mosse che toccheranno "in maniera graduale ma profonda" il palinsesto di Canale 5.

Il preserale parte invece il 21 luglio con Enrico Papi e Sarabanda, poi toccherà a Paolo Bonolis con Avanti un altro! e più avanti a Max Giusti "che deve diventare un volto della rete: per lui abbiamo in mente un nuovo formato che stiamo testando attraverso diversi numeri zero", ha spiegato Berlusconi. Giusti, inoltre, avrà anche una prima serata in primavera, forse Scherzi a parte. Nessuna variazione invece riguarderà i programmi di Maria De Filippi, Tú sí que vales, C’è posta per te, Amici e Temptation Island, con ascolti sempre positivi. Confermati anche i reality, con Simona Ventura che condurrà il Grande Fratello nip in prima serata. A tal proposito l'ad dell'azienda ha sottolineato: "Vogliamo storie vere, con persone che hanno qualcosa da dire. Il glam, inteso come bellezza, e le storie sentimentali devono far parte della narrazione dei reality, un tipo di programma che per funzionare ha bisogno che il pubblico si appassioni ai concorrenti e alle loro storie". In primavera, invece, dovrebbero tornare l'Isola dei famosi e il Gf Vip, sempre affidati a Veronica Gentili e Alfonso Signorini.

A Pomeriggio 5, Gianluigi Nuzzi, che mantiene anche Quarto Grado, sostituirà Myrta Merlino. Mentre Tommaso Labate sarà al timone di RealPolitik, "un programma con meno dibattito e più retroscena", ha spiegato Pier Silvio; Toni Capuozzo invece condurrà una trasmissione sulle grandi figure del Novecento. In seconda serata arriva Federico Rampini, e dopo il Tg4 una striscia intitolata Dieci minuti sarà affidata a Nicola Porro. Si apre, inoltre, all'eventuale ritorno di Andrea Giambruno: "Penso che presto potrà essere di nuovo in onda".

Infine una battuta su Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1: "Mi chiedo solo una cosa: è giusto che la tv di Servizio Pubblico mandi in onda un game al limite del gioco d’azzardo?". Mentre su Barbara D’Urso, che di recente al Corriere della Sera ha detto di non poter credere a ipotetici veti di Mediaset sul suo approdo in Rai, Berlusconi è rimasto sul vago: "L’intervista non l’ho letta".