Paolo Bertolucci, lo sfogo: "Tutti fan di Sinner. Poi su YouPorn..."

Sferzante, ironico, tagliente. Come sempre. Puro Paolo Bertolucci. L'ex tennista e oggi commentatore tv proprio di tennis, nei giorni caldissimi delle racchette azzurre (nonostante l'eliminazione di Jannik Sinner nella semifinale del Roland Garros contro un immenso Carlos Alcaraz), si lascia andare a uno sfogo sui suoi profili social.

Su X, infatti, Bertolucci ha scritto quanto segue: "Tutti fan del tennis e di Sinner. Poi se gli chiedi cos'è un doppio fallo vanno a vedere su YouPorn". Insomma, una breve frase che gioca sul filo neppur troppo sottile del doppio senso per ricordare come, a suo parere, molti siano appassionati di tennis occasionali, dell'ultima ora.

Un post, quello di Bertolucci, che ha generato molto dibattito e raccolto, come sempre, parecchi commenti di altri utenti. E alcuni di loro erano piccati. Per esempio: "Prima si parlava poco del tennis e qualcuno si lamentava, ora invece lo fanno tutti. Per fortuna c'è interesse grazie a Sinner...", reclamava un utente. Poi altri commenti, più posati e magnanimi: "Bello quando uno sport diventa popolare. Bravi i nostri ragazzi!". Amen