Italia, ecco a chi va la maglia numero 10: Euro 2024, le scelte che stupiscono

Andrea Carrabino 08 giugno 2024 a

a

a

Da quando è stata indossata per la prima volta da Pelé ai Mondiali di calcio di Svezia '58, la maglia numero 10 ha assunto quel significato leggendario che è rimasto fino ai giorni nostri. Dopo il fenomeno brasiliano, infatti, è stata indossata da altri grandissimi, come Johan Cruijff, Diego Armando Maradona e Lionel Messi. E, spostando l'attenzione sulla nostra Nazionale, ricordiamo il mito di Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero. Oggi il calcio italiano non vanta però tra le proprie fila giocatori capaci di sbalordire il pubblico. E assegnare la "10", soprattutto in una competizione internazionale, è diventata una decisione da assumere coi guanti di velluto.

Il ct azzurro Luciano Spalletti, dopo aver comunicato la lista dei convocati a Euro 2024, ha finalmente sciolto le riserve. La "10" sarà assegnata a Lorenzo Pellegrini. Il talentuoso centrocampista della Roma è stato protagonista di una stagione tra alti e bassi. Nella prima parte, quando in panchina c'era ancora José Mourinho, tanta fatica. Poi, con l'arrivo di Daniele De Rossi, la musica è cambiata. Gol pesanti e tante, tantissimi giocate da fuoriclasse. Forse non proprio al livello di Baggio, Totti o Del Piero. Ma Pellegrini il talento per portare la Nazionale fino in fondo agli Europei ce l'ha. E Spalletti, così come tutti i tifosi, sperano che l'investitura del ct possa garantire al romanista la responsabilità necessaria per incidere sul campo.

Italia, ecco i tre giocatori tagliati da Spalletti per Euro 2024: un'esclusione clamorosa

Di seguito, tutti i numeri di maglia assegnati ai calciatori convocati dalla nazionale italiana: 1 Donnarumma, 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Buongiorno, 5 Calafiori, 6 Gatti, 7 Frattesi, 8 Jorginho, 9 Scamacca, 10 Pellegrini, 11 Raspadori, 12 Vicario, 13 Darmian, 14 Chiesa, 15 Bellanova, 16 Cristante, 17 Mancini, 18 Barella, 19 Retegui, 20 Zaccagni, 21 Fagioli, 22 El Shaarawy, 23 Bastoni, 24 Cambiaso, 25 Folorunsho,