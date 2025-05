Cassano, Caressa attacca: "Cose assurde". E Bergomi...

Per Antonio Cassano il 3-3 raccolto dall’Inter a Barcellona non è soddisfacente in vista della sfida di ritorno di martedì a San Siro. Secondo Fantantonio la prestazione dei nerazzurri sarebbe stata deludente, lo stesso aggettivo con il quale il barese definirebbe la stagione della squadra di Simone Inzaghi in caso di vittoria della Champions League, che manca dal lontano 2010. Parole che sono state riprese da Fabio Caressa al Club, con il giornalista che non ha perso occasione per ribadire il suo pensiero e andare contro l'ex giocatore: "Ma io ho sentito delle cose assurde sull’Inter, assurde — le parole di Caressa — Ho sentito dire che ha giocato male a Barcellona, una squadra che ha fatto praticamente 4 gol in casa del Barcellona".

A quel punto è intervenuto Giuseppe Bergomi, che con la sua solita pacatezza lancia un'altra frecciata mettendoci il carico: "Sì ma dove le hai sentite Fabio…". Il telecronista non fa mai il nome di chi ha proferito quel pensiero e neanche la trasmissione, ma lascia facilmente intuire che si tratti di Fantantonio: "Non in tv ma basta aprire un social, un podcast". La questione viene chiusa ancora da Bergomi con un laconico e amareggiato "E vabbè allora…" che racchiude tutto il pensiero sulla questione. Ci si aspetta un ritorno ora di Cassano, che quando c’è stato da attaccare non si è mai tirato indietro, durante le sue dirette alla Bobo TV (prima) e poi su “Viva El Futbol”. Personaggio controverso come sempre il barese, che non smette di tirar fuori titoli nei suoi attacchi contro colleghi o giocatori di calcio attuali.