Paolini-Errani ko nella finale del doppio: Roland Garros, tre sconfitte azzurre su tre finali

Niente da fare per il tennis azzurro al Roland Garros, tre finali su tre perse. L'ultima sconfitta è quella incassata nel doppio femminile da Sara Errani e Jasmine Paolini, piegate in due set dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceca Katerina Siniakova, finisce 7-6, 6-3.

Le azzurre, undicesime teste di serie e reduci dal trionfo al Foro Italico, si sono arrese in una partita comunque tirata, dove si sono fatte rispettare e che, in fin dei conti, poteva anche andare meglio. Per la Paolini la sconfitta arriva dopo quella della vigilia nella finalissima del singolo femminile contro l'inarrivabile Iga Swiatek. A completare il carnet di sconfitte azzurre (senza considerare il ko di Jannik Sinner nella semifinale contro Carlos Alcaraz) anche il ko nel doppio maschile dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono arresi in finale al salvadoregno Marcelo Arevalo e al croato Mate Pavic con il punteggio di 7-5. 6-3.

In ogni caso, dopo la finale persa nel doppio femminile, resta alto l'entusiasmo della Errani: "Grazie Parigi, ci vediamo tra un mese e abbiamo un sogno, sarà speciale giocare qui il torneo Olimpico", ha affermato rivolgendosi al pubblico nelle interviste post-partita.