Domenico Berardi alla Juventus, "la volta buona": la voce stupisce i tifosi

Impegnata a trattare per il rinnovo di Adrien Rabiot, la Juve guarda al mercato in ingresso e valuta di prendere Domenico Berardi dal Sassuolo. La voce di mercato, già sentita nelle passate stagioni, è tornata a farsi forte e potrebbe essere agevolata dalla retrocessione dei neroverdi in Serie B.

Già nell’estate 2023 Berardi aveva trovato un accordo totale con i bianconeri, ma poi era stato fermato dal suo club che non gli ha mai dato il via libera per il trasferimento. Trasferimento che, però, potrebbe arrivare in questa estate, come riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna di martedì 11 giugno. Prima di affondare il colpo, però, la dirigenza torinese vuole capire se il gioco valga la candela, dato che il calciatore ha avuto il bruttissimo infortuno dal tendine d'Achille e non tornerà prima di novembre.

La volontà di trasferirsi alla Juve però non manca, tanto che l'esterno neroverde, secondo la Rosea, avrebbe già detto di sì alla corte della Vecchia Signora. E la discesa del club emiliano in Serie B può aprire nuove porte, soprattutto con la ferma convinzione di Berardi di lasciare il Sassuolo dopo tanti anni. Lo scoglio ovviamente sarà tutto nella trattativa con Giovanni Carnevali e i vertici della società, che più volte hanno bloccato il passaggio a Torino del giocatore. La possibilità per prendere Berardi potrebbe essere anche quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto o anche obbligo, magari legato a condizioni abbastanza semplici da raggiungere. E non è da escludere l'inserimento nella trattativa di qualche giovane bianconero che potrebbe permettere ai neroverdi di fare la differenza in Serie B.