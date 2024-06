Ferrari, lo sgarbo alla Red Bull: "Adrian Newey ha già firmato"

12 giugno 2024 a

“Adrian Newey ha già firmato con la Ferrari”. Le voci che già circolavano da tempo sul quasi ex direttore tecnico della Red Bull hanno trovando fondamento nell’illustre rivista inglese Business F1 Magazine. Newey si sarebbe ufficialmente legato al Cavallino sebbene non sia stato ancora diramato alcun annuncio. La data della firma sul contratto con Maranello è quella dello scorso 29 aprile, nella settimana tra il GP di Cina e quello di Miami, posto dell’ultima apparizione in pista di Newey. Dunque ben prima che venisse resa nota la separazione tra Newey e Red Bull Racing, il primo maggio scorso. Il genio di Colchester, capace di due domini con la Red Bull (con Vettel tra 2010 e 2013) e con Verstappen (dal 2021 in avanti), si legherebbe al Cavallino fino al 2027 ed è possibile che il team di Milton Keynes non fosse a conoscenza della firma di Newey sul contratto proposto da Frédéric Vasseur e da John Elkann.

L'accordo, si legge ancora nel magazine, avrebbe un valore di 105 milioni di dollari (quasi 98 milioni di euro al cambio attuale). La trattativa sarebbe stata condotta da Eddie Jordan in persona, il quale si sarebbe anche riservato una commissione dal valore di 5 milioni. Il tutto verrà ufficializzato a tempo debito: per il momento Newey, che ha preferito non parlarne apertamente nemmeno con la sua cerchia di amici, intende godersi il gardening senza assilli e anche la sua nuova barca.

L’ultima apparizione, ma per motivi personali, è stata fatta nello scorso GP di Montecarlo vinto da Leclerc. Non sarà con il monegasco però con cui Newey lavorerà l’anno prossimo, ma con Lewis Hamilton, penalizzato in Canada dalla Mercedes per favorire il terzo posto di Russell.