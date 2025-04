Gp Arabia, Verstappen pole da fenomeno. Lando Norris: "Idiota"

Record di pista e pole position all'ultimo giro: Max Verstappen centra un altro colpo da campionissimo e con la sua Red Bull domenica partirà dal primo posto in grigli al Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1. Grandissime emozioni sul circuito Jeddah Corniche: nelle qualifiche alle spalle dell'olandese campione del mondo in carica arriva Oscar Piastri con la McLaren , poi seconda fila per George Russell con la Mercedes e Charles Leclerc con la Ferrari . Più indietro l'altra Rossa di Lewis Hamilton , settimo.

"Sono molto contento, non mi aspettavo di essere in pole, visto tutto il weekend. La macchina ha preso vita nella notte ed è diventata più guidabile. Abbiamo fatto il massimo, ma penso che domani sarà difficile tenere gli altri dietro. Abbiamo fatto una qualifica solida, cercheremo di fare bene anche in gara", le parole a caldo di Verstappen. to, Norris non è riuscito a mantenere adeguato il suo livello di prestazioni.