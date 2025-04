Gp d'Arabia, vince Piastri davanti a Charles Leclerc terzo: malissimo Hamilton

Neanche mezzo giro di pista e il Gp d'Arabia Saudita, quinta gara del Mondiale di Formula 1, vede subito l'ingresso della safety car, per uno scontro tra la Reed Bull di Yuki Tsunoda e l'Alpine di Pierre Gasly, che al via erano quarta e quinta fila. Dalla prima fila Max Verstappen è stato superato da Oscar Piastri, poi lo ha ripassato ma uscendo dal tracciato. Charles Leclerc ha mantenuto la quarta posizione che aveva sulla griglia.

Oscar Piastri ha vinto il Gp d'Arabia Saudita, quinta gara del Mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren ha preceduto Max Verstappen con la Red Bull e Charles Leclerc, che ha ottenuto il primo podio stagionale per la Scuderia. Il monegasco ha resistito al ritorno di Lando Norris, che era partito dalla decima posizione e ha preso il quarto posto. Quinto e sesto posto per le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli, mentre Lewis Hamilton ha chiuso al settimo posto. Sono andati a punti anche Carlos Sainz e Alexander Albon con la Williams e Isack Hadjar della Racing Bulls.

Una Ferrari migliore rispetto al passato, più vicina alle rivali nel passo ma ancora sofferente per bilanciamento...

La safety car è rientrata al terzo giro e la gara è ripresa, ma nel frattempo i commissari hanno inflitto una penalità di cinque secondi a Verstappen per manovra non corretta. L'olandese è comunque in testa, prendendo subito un lieve vantaggio su Piastri. Al terzo posto c'è George Russell con la Mercedes, poi Leclerc, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton settimo.