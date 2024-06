Juve, Thiago Motta dichiara guerra ad Antonio Conte: chi vuole strappare al Napoli

13 giugno 2024 a

Il duello Juve-Napoli è già iniziato, per lo meno in panchina. Thiago Motta è il nuovo allenatore e ha firmato un contratto fino al 2027, annunciato il giorno precedente a quello di Paulo Fonseca, ufficiale sulla panchina del Milan. Il futuro in casa bianconera è iniziato e vedrà l’italo-brasiliano al posto di Massimiliano Allegri, proponendo un calcio più offensivo e tentando di valorizzare o tanti giovani che si sono fatti notare tra Prima Squadra e l’Under 23. A Napoli, invece, Antonio Conte è già stato annunciato la scorsa settimana e ha fame di vittorie. L’allenatore pugliese ha scelto gli azzurri per tornare su una panchina di Serie A, consapevole che non sarà facile migliorare il 10mo posto di questo campionato, ma che è già impegnato nella lotta per tenere il suo capitano: Giovanni Di Lorenzo.

La vicenda è nota da tempo. L’agente del terzino azzurro, Roberto Calenda, ha già detto in passato che il suo assistito non vuole rimanere all’ombra del Vesuvio. La società ha risposto con un comunicato, dicendo che Di Lorenzo è sotto contratto e l’intenzione non è quella di venderlo. Il giocatore ha manifestato la voglia di andare e, secondo alcuni siti, i bianconeri sono disposti a mettere sul piatto 20 milioni per ingaggiarlo.

Al terzino ex Empoli piace il progetto curato da Cristiano Giuntoli, che puntò su di lui quando lavorava proprio a Napoli, dando così il via alla fortunata e attuale parentesi della sua carriera (oggi il terzino ha 30 anni), che ha coinciso anche con il posto da titolare in Nazionale. Che possa esserci uno scambio con il club della Vecchia Signora con sul piatto anche Federico Chiesa? L’esterno è però inseguitissimo dalla Roma. In caso di mancato arrivo di Di Lorenzo a Torino, l’alternativa si chiama Raoul Bellanova e gioca proprio nel club granata. Anche i questo caso il giocatore è cercato dalla Roma, oltre che dal West Ham.