Napoli, il video dopo il gol di Orsolini: delirio contro l'Inter

Il gol di Riccardo Orsolini ha deciso il match e ora la truppa di Antonio Conte ci crede eccome. Se il campionato finisse oggi, sarebbe spareggio, ma ci sono ancora cinque partite in campionato per dire che delle due squadre alzerà al coppa.

Nelle immagini sul post social del Napoli, ci sono i tanti tifosi che nel pomeriggio di sabato si sono recati all'U-Power Stadium di Monza per la partita decisa dal gol di testa di McTominay. La rovesciata di Orsolini ha riacceso le speranze nonostante una squadra stanca e incappata in qualche stop di troppo durante il cammino nel girone di ritorno. La voglia è di alzare il quarto successo della storia partenopea, dopo quello di due anni fa con Luciano Spalletti alla guida, approfittando dei tanti impegni ai quali è attesa l’Inter di Simone Inzaghi prossimamente: la semifinale di ritorno con il Milan mercoledì, le due di Champions contro il Barcellona. E in caso di rinvio del match di sabato contro la Roma, per i nerazzurri ci sarebbe un finale di stagione ancora più affollato, con la possibilità di giocare solo il 21 maggio.