Euro 2024 travolto dal lutto: morto a 26 anni Sarkic, portiere del Montenegro

Il calcio montenegrino è sotto choc: è morto all'età di 26 anni Matija Sarkic, portiere del Millwall e della Nazionale. Il corpo del calciatore è stato rinvenuto questa mattina, sabato 15 giugno, in un appartamento di Budva, secondo quanto riferisce il quotidiano montenegrino Vijesti. Al momento, non sono ancora note le cause e le circostanze del decesso.

Il portale Rtcg parla di un malore: la richiesta immediata dei soccorsi da parte degli amici non è servita per evitare la morte, avvenuta attorno alle 6.30. Sul posto è intervenuta anche la polizia. "Tutti nel club mandano il loro amore e le condoglianze alla famiglia di Matija e ai suoi amici in questo momento immensamente triste - ha scritto il Millwall -. La società non rilascerà ulteriori commenti e chiede il rispetto della privacy di Matija".

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

Solamente una decina di giorni fa, Sarkic aveva difeso la porta della sua Nazionale nell'amichevole persa 2 a 0 contro il Belgio di Romelu Lukaku. Nonostante la sconfitta, il portiere era stato nominato Mvp della sua squadra grazie alle nove parate compiute nel corso della partita. Nato a Grimsby, in Inghilterra, Sarkic è cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht quando il padre diplomatico si è trasferito a Bruxelles, e nel 2015 a 18 anni lo ha ingaggiato l'Aston Villa e da allora ha giocato in Inghilterra, fino all'ultima stagione appena conclusa in Championship nella porta del Millwall, dove era arrivato dal Wolverhampton.